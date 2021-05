La moviola: Giallo a Santon ok. Non c’è rigore su Pinamonti

Il Corriere Dello Sport (E.Pinna) – Sempre scolastica la direzione di Chiffi, che pure non sbaglia e vede bene gli episodi decisivi. Corretto ammonire solo Santon, non c’è rigore su Pinamonti nel finale. L’arbitro di Padova finisce la sfida di San Siro con appena 16 falli fischiati e ben quattro ammoniti, tutti della Roma. Dopo un corner a favore, i giallorossi subiscono il contropiede di Sanchez. Dietro di lui corrono Santon e Pedro, il calciatore cileno si allarga leggermente verso la sua destra, perdendo il “favore” della posizione nel momento in cui Santon commette fallo.

Chiffi opta per il giallo e spiega che a sinistra c’era Pedro, a quel punto favorito proprio dal movimento di Sanchez. Darboe cerca di opporsi al tiro di Pinamonti, che finisce a terra in area. L’Inter protesta, Conte grida: “Questo è rigore“. Chiffi indica la rimessa dal fondo, il VAR conferma. Non c’è contatto tra i piedi, poi i due si toccano per dinamica.