La moviola: Dzeko-Capradossi al limite sul 2-2

Il Corriere Dello Sport (E.Pinna) – Tutt’altro che facile la gara di Pezzutto, tanti episodi, tutti borderline, la cui lettura sembra comunque rispettare la “verità” del campo. Protesta lo Spezia, contesta la rete del 2-2 non tanto per la posizione di Mkhitaryan (regolare) quanto per il contatto precedente tra Dzeko e Capradossi. C’è un leggero appoggio sulle spalle del difendente che, però, accentua la caduta.

Contatto in area tra Gyasi e Cristante, nessun dubbio sul fatto che il ginocchio del giocatore di Italiano finisca sulla gamba dell’avversario, ma l’impressione è che sia proprio Gyasi ad appoggiarsi, quasi a cadere, su Cristante. Regolare la rete realizzata da Pobega, quella del 2-0: è tenuto in gioco da El Shaarawy. Il Var controlla e avalla, senza inventarsi nulla.