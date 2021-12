La moviola di Atalanta-Roma 1-4: Irrati convince, giusto cancellare il 2-2 nerazzurro

Corriere dello Sport – Attorno all’episodio del gol annullato all’Atalanta ruota tutta la partita: cancellato, giustamente, il pari bergamasco a metà secondo tempo, con un paio di minuti per il silent-check con Nasca che è al Var.

L’azione rivista, sul calcio d’angolo che manda alla deviazione Zapata dopo un contatto ai limiti del consentito con Vina, pizzica una posizione irregolare di Palomino. Fuorigioco, come mostra ad cenni Irrati.

Dopo due minuti dal fischio d’inizio c’è già un gol che passa sotto la lente d’ingrandimento del Var: è quello di Abraham, che viene a contatto – lievemente – col braccio di Djimsiti. Corretto convalidare l’1-0 della Roma.

Nessun fuorigioco per Smalling sulla punizione di Veretout: anche qui, il supporto tecnologico va incontro a Irrati laddove è Toloi a tenere in gioco l’avversario. Anche sulla gestione dei cartellini non ci sono anomalie.