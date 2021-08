La moglie ha un malore in tribuna. Castori diserta la conferenza

Gazzetta dello Sport – Un tempo per sperare, poi il ciclone giallorosso si è abbattuto sull’Arechi e la Salernitana è tornata alla dura realtà della Serie A: due ko e sette gol subiti in questo avvio di campionato. “Abbiamo giocato bene il primo tempo, dopo il primo gol la partita è cambiata. Ora attendiamo rinforzi“, ha detto a fine gara Riccardo Bocchini, il vice di Castori. L’allenatore ha disertato la sala stampa per recarsi al vicino ospedale dove era stata trasportata la moglie che, sugli spalti, ha accusato un malore ed ha perso conoscenza per riprednersi poco dopo. Dal mercato, infine, sono annunciati quattro calciatori, il primo dovrebbe essere Gagliolo del Parma.