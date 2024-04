Il Tempo (M. Cirulli) – Con la conferma del recupero a Udine e l’ufficialità della gara con il Napoli domenica alle 18, alla Roma aspetta una serie di partite ravvicinate e complicatissime già a partire da domani con il Bologna, match importantissimo per cercare di conquistare un posto nella nuova ricchissima Champions League. La sfida dell’Olimpico darà il via a un tour de force che vedrà i giallorossi affrontare sette sfide nell’arco di tre settimane.

Dal duello con Thiago Motta fino alla trasferta con l’Atalanta nella penultima giornata i capitolini dovranno infatti scendere in campo ogni tre giorni, cercando di gestire al meglio le energie. Un percorso doppio per arrivare nuovamente a disputare la massima competizione per club: dal campionato, con la certezza del quinto post, e, quello più difficile, tramite l‘Europa, che passa per i 180 minuti col Bayer Leverkusen.