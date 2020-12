La Lega Serie A verso il futuro: vicino l’accordo per la media company

La Serie A prepara il salto nel futuro. Nella giornata di ieri la commissione – composta da Fienga, Agnelli, De Laurentiis, Fenucci, Campoccia e De Siervo – preposta al lancio della media company si è incontrata a Firenze.

Sul tavolo c’era la proposta dei fondi di investimento (Cvc, Advent e Fsi) di 1,7 miliardi di euro per entrare nell’azionariato del canale televisivo della Lega. I presenti hanno analizzato minuziosamente le 1000 pagine dell’accordo, riporta il Corriere dello Sport.

L’incontro è servito per far luce su diversi temi: dalla governance della media company, alla modalità di retribuzione, passando per la fiscalità fino ad arrivare alle competenze dei club. Al termine della riunione, i partecipanti hanno fatto sapere che sono stati fatti “passi in avanti decisivi”. La firma dovrebbe arrivare entro la fine di gennaio.