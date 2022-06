larepubblica.it – La Juventus insiste per Nicolò Zaniolo, mette la freccia a stacca il Milan. La Roma valuta il cartellino 50-55 milioni di euro, cifra che però il club bianconero non vuole spendere. Si lavora dunque sulla controportita tecnica: il nome apprezzato dalla società giallorossa è quello di Moise Kean. L’attaccante non rientra nel progetto tecnico di Allegri: il 22enne è stato infatti proposto anche al Psg per uno scambio con Leandro Paredes. La Roma ci pensa.