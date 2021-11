La Juve sfida Mou: bianconeri in corsia di sorpasso sulla Roma per Zakaria

Tuttosport (F. Cornacchia) – Un nove e un centrocampista per tentare la risalita. In mediana la Juventus sta valutando diverse situazioni. Tra il pupillo Aurelien Tchoumanei e il vecchio pallino Axel Witsel, guadagna posizioni Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach.

Il nazionale svizzero ha il contratto in scadenza a giugno, proprio come il belga. In estate si libererà gratis, però già in inverno potrebbe cambia maglia in saldo. La Juventus aveva valutato il 24enne ex Young Boys già nei mesi scorsi. Chiusa la trattativa con il Sassuolo per Locatelli, alla Continassa avevano un po’ raffreddato la pista tanto che tra settembre e ottobre la Roma si era portata in pole position.

Stando a quanto filtra dagli ambienti della Svizzera, negli ultimi tempi la Juventus ha messo la freccia sul club di José Mourinho, segnalato meno convinto a causa dei costi complessivi dell’operazione. La sfida non è ancora chiusa e non si può escludere qualche nuovo inserimento dall’Inghilterra.