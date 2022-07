La grande intesa per vedere la Serie A su un unico decoder: Dazn e Tim trattano

Il Messaggero (S. Riggio) – A quasi tre settimane dall’inizio del campionato, continuano le prove di intesa tra Dazn, Tim e Sky, che da mesi lavorano per arrivare a un accordo per riportare sulla piattaforma satellitare i canali di Dazn e, forse, la stessa app sul decoder Sky Q.

La trattativa è in fase avanzata: si punta a chiudere tutto entro la fine della prossima settimana. L’intesa degli operatori pay potrebbe favorire la Lega di Serie A (Accordo con OneFootball sui video moments da collezione delle partite): è pronta a offrire al mercato il pacchetto pay degli highlights.

Naturalmente, il player principale rimane Danz. A venire meno, in sostanza, sarebbe l’esclusiva concessa a Tim per avere ò’app della media company sul proprio decoder. Ed è qui, appunto, che si inserirebbe la tv satellitare. L’obiettivo di Tim è ridurre la sua esposizione nei confronti di Dazn: non più 340 milioni di euro stagione, ma circa 200.