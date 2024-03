La gioia di Svilar: “Mi devo sempre far trovare pronto”

Il Tempo (M. Cirulli) – Un’altra partita di livello in Europa per Mile Svilar, che conferma l’incredibile periodo di forma. Il portiere serbo ha commentato la prestazione ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-0 contro il Brighton: “Io devo sempre farmi trovare pronto – ha affermato l’ex Benfica – ho fatto delle discrete parate, come quella su Welbeck, ma non voglio darmi un voto, sono contento, ma ancora non è finita. De Rossi mi ha sorpreso, ha idee molto buone e ci fa giocare bene, è una persona molto positiva e ci aiuta a credere nelle nostre capacità”.

Già da oggi si comincia a preparare la trasferta di domenica sera a Firenze per provare ad attaccare il quarto posto. Contro la Fiorentina De Rossi proverà a recuperare Karsdorp, di ritorno da un’infiammazione al ginocchio rimediata con il Feyenoord all’Olimpico. L’olandese, sostituito ieri da un ottimo Celik, ha svolto il primo allenamento con il resto dei compagni alla vigilia della gara di Europa League.