La gioia di Mkhitaryan: “Ieri sera abbiamo dimostrato carattere e ambizione” – FOTO

Con il passare delle partite, Henrikh Mkhitaryan si sta ritagliando uno spazio sempre più da protagonista nella squadra di Fonseca, confezionando assist e segnando gol importanti per i risultati collettivi. L’esterno armeno, attraverso il suo profilo Twitter, ha voluto esprimere la sua gioia per la vittoria di ieri sera della Roma sul campo del Torino, successo che ha garantito ai capitolini il quinto posto in classifica, posizione valida per accedere direttamente ai gironi di Europa League. Queste le sue parole: “Ieri sera abbiamo dimostrato carattere e ambizione, non è stata una partita facile, ma dovevamo vincerla. Sono felice che siamo riusciti ad assicurarci il quinto posto per la fase a gironi di Europa League della prossima stagione”. Di seguito, il tweet originale:

Last night we showed character & ambition, it wasn’t an easy match, but we had to win it. I am happy we managed to secure our place for Europa League’s group stage next season☑️🔥 @OfficialASRoma #EuropaLeague #Micki #Mkhitaryan pic.twitter.com/wEVYxJXJtp

— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) July 30, 2020