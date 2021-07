La finale degli Europei giocata da 3 laziali e 6 romanisti: l’unico che l’ha vinta è… Dellas

Corriere della Sera (M. Perrone) – Indovinello: qual è l’unico giocatore di Roma e Lazio che ha giocato e vinto una finale degli Europei in sessant’anni? Provate a chiederlo ai vostri amici durante una cena e difficilmente qualcuno lo saprà.

Magari verrà in mente con un aiutino: era il 2004… Traianos Dellas, ecco nome e cognome di quel difensore alto quasi due metri che giocò tutte le 6 partite da titolare con la sorprendente Grecia, appena una in meno di quelle che aveva disputato dal primo minuto con la Roma nella Serie A del 2003-04; segnò anche un silver-gol decisivo per battere la Repubblica Ceca in semifinale e venne inserito dall’Uefa nel top 11 dopo l’1-0 in finale sul Portogallo.

I vincitori dell’Europeo sono in realtà due: c’è anche un altro romanista, Candela, che però rimase in panchina nell’ultimo atto del 2000, quando la Francia ci beffò con il golden gol, dopo aver giocato 2 partite da titolare nel girone.

Nell’Italia di Mancini (non contando Florenzi che ha disputato l’ultima stagione nel Paris Saint-Germain) ci sono 4 giocatori delle squadre romane, anzi c’erano, perché l’infortunato Spinazzola vedrà la finale dalla tribuna di Wembley. Immobile partirà titolare, in panchina ci saranno Acerbi e Cristante che hanno già giocato parecchie volte in questo Europeo, 3 il difensore laziale e 5 il centrocampista giallorosso.