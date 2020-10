La Femminile domina ma spreca, Bavagnoli: “Arrabbiata e delusa”

Il Corriere Della Sera – Il gol di Annamaria Serturini allo scadere del tempo e le tante occasioni create durante tutto il match non sono bastati alla Roma Femminile per uscir tre punti dalla sfida contro l’Inter: a Milano le giallorosse hanno subito il gol del pareggio di Marinelli e neanche in 11 contro 10 sono riuscite a tornare in vantaggio. L’occasione più grande ce l’ha avuta Manuela Giugliano, che ha però colpito la traversa su deviazione del portiere Aprile. “Sono un po’ arrabbiata e delusa. Abbiamo interpretato bene la partita con il giusto spirito e abbiamo dominato sotto il punto di vista del gioco, meritavamo di più, ma non possiamo meritare una vittoria se non finalizziamo quei palloni” ha dichiarato la coach Betty Bavagnoli.