La felicità di Fuzato dopo il rinnovo: “Grazie alla Roma per continuare a credere nel mio potenziale” – FOTO

Molto felice per aver rinnovato il mio contratto fino al 2023. Sono cresciuto molto in questi ultimi anni e so di poter crescere ancora di più con molto lavoro, rispetto e umiltà. Grazie alla @officialasroma per continuare a credere nel mio potenziale, e alla mia fidanzata, alla mia famiglia e ai miei agenti per essere sempre al mio fianco e sognare insieme a me. Grazie a nostro Signore che ci benedice, sostiene e protegge. —————————————————— Estou muito feliz por estender o meu contrato até 2023, tenho crescido muito nesses últimos anos e sei que posso crescer ainda mais com muito trabalho, respeito e humildade. Minha gratidão a @officialasroma por continuar acreditando no meu potencial.Sou grato também à minha namorada, minha família e os meus agentes por sempre estarem ao meu lado e sonharem junto comigo! Obrigado, meu Deus, por nos abençoar, sustentar e proteger.