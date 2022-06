La febbre giallorossa è già altissima. I 30.000 abbonati sono a un passo

Il Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Lo stadio Olimpico riprenderà da dove aveva lasciato: dal sold out. L’impresa della Roma in Conference League resterà nella storia, l’entusiasmo dei tifosi chiaramente si trascinerà anche nel corso della prossima stagione e ha avuto degli effetti incredibili anche sulla campagna abbonamenti. Diciassette giorni dopo l’inizio della vendita sono state già acquistate 27.000 tessere, una cifra record nel periodo post Covid e che ha già superato di 6.000 unità la campagna della scorsa stagione.

La Roma non si preclude limiti sulla cifra totale che verrà raggiunta a fine agosto. 27.000 il 4 giugno, perciò non è difficile pensare che si possano raggiungere i 30.000 abbonamenti. Se il mercato dovesse portare a Mourinho uno o più giocatori di spessore, a quel punto sarebbe difficile fermare l’entusiasmo di tifosi. Erano nove stagioni che la Roma non raggiungeva un numero simile di abbonamenti. Ancora inarrivabili i 47.000 del 2001, nell’anno dopo la vittoria dello scudetto. Le vittorie e la nuova gestione del club stanno riportando finalmente i tifosi allo stadio. In questa stagione diciassette sold out, la prossima non sarà da meno.