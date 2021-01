La doppia attesa post Covid di El Shaarawy e Reynolds

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – L’inizio di 2021 per Tiago Pinto è stato sfortunato. In mezzo alle sconfitte contro Lazio e Spezia in Coppa Italia, il manager è stato costretto all’isolamento causa Covid, poi ora si trova a fronteggiare la grana Dzeko e i suoi due acquisti non sono ancora a disposizione causa isolamento. El Shaarawy si trova già a Roma ed ha una bassa carica virale. Questa mattina un nuovo tampone con la speranza di essersi negativizzato. La firma sul contratto è questione di ore.

Lui spera di scendere in campo prestissimo per strappare una convocazione per la gara di domenica contro il Verona. Scalpita anche Bryan Reynolds anche lui fermato dal Covid, ma anche da alcuni problemi burocratici. I due club hanno risolto tutte le questioni ed ora manca soltanto la negatività del ragazzo. Nelle prossime ore ci sarà un nuovo tampone e tra giovedì e venerdì potrebbe essere nella Capitale.