La difesa è in crisi? La Roma sceglie di giocare il jolly Cristante

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Nonostante la Roma abbia solo la decima retroguardia del campionato, con 32 al passivo (incluso il 3-0 a tavolino col Verona), domani contro l’Udinese sembra che la squadra giallorossa possa scegliere in ogni caso la strada del gioco e non quella del muro. Paulo Fonseca non cambia la propria filosofia in nome della contingenza, e così è assai probabile che all’Olimpico rivedremo Bryan Cristante al centro della difesa.

L’ex Atalanta domani avrà un motivo in più per fare bene, visto che da pochi giorni è diventato papà di due gemelle, Victoria e Aurora. L’attacco dell’Udinese è appena il quart’ultimo della Serie A. Come dire, forse, che qualche rischio si può prendere in fase offensiva, visto che la squadra di Gotti stenta a fare gol.