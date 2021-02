La delega allo Sport può finire a sciabolate

Milano Finanza (A. Montanari e A. Pira) – Era l’ultimo tassello per completare il puzzle dei 40 sottosegretari. Ma il governo Draghi, o meglio le componenti politiche che lo sostengono, non hanno ancora trovato l’intesa sul nome da indicare per la figura a cui doveva andare la delega allo Sport che è così rimasta, per ora nelle mani del premier. Sarà che, come si mormora nei palazzi romani, “più che un sottosegretario in quel ruolo è una sorta di ministro ombra“.

Fatto sta che per gli equilibri interni al centrodestra, per l’elevato numero di poltrone finire ai 5 Stelle (11) e per interessi politici insiti nelle vicende della Capitale la casella è rimasta vuota. Nonostante il fatto che sia determinante per il futuro del calcio (schiacciato da perdite per 6-700 milioni causa Covid-19) e per tutto il business che gira attorno al mondo sportivo.

Chi guarda con partecipazione ed attenzione al ruolo ora vacante sono in particolare Gianni Letta e il neoministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Letta, in tal senso, avrebbe suggerito l’ex nazionale di scherma, Diana Bianchedi, vicepresidente della Commissione antidoping e tutela della salute della Figc, ex direttore generale del Comitato di candidatura per le Olimpiadi di Roma 2024 e oggi anche membro del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. L’alternativa è il deputato Marco Marin, altro ex schermidore plurimedagliato e attuale responsabile del dipartimento nazionale sport di Forza Italia.

Dal canto suo, invece, Giorgetti si dice che perori la causa del parlamentare di FI, Paolo Barelli, ex nuotatore, presidente della Federazione italiana nuoto e della Lega europea del medesimo sport. I grillini, dopo aver perso il ministero, puntano sul giovane parlamentare (34 anni) Simone Valente. Nella rosa di candidati ci sarebbe anche Andrea Abodi, già presidente della Serie B e attuale numero 1 dell’Istituto per il redito sportivo.