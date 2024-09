Repubblica (M. Juric) – Svincolato, trentacinque anni. Arrivato il 4 settembre, al termie della sessione di calciomercato. Leggendo questa descrizione l’ultimo acquisto della Roma potrebbe sembrare una scelta di ripego. Invece Mats Hummels può inserirsi a pieno titolo tra i top acquisti del calciomercato italiano. Perché in giallorosso arriva il miglior difensore dell’ultima Champions League, Nonché protagonista assoluto dell’ultima cavalcata europea del Borussia Dortmund, interrotta solo in finale dal Real Madrid. Lo stesso calciatore capace di annullare Mbappé e il Psg in semifinale, regalando ai gialloneri il gol vittoria al Parco dei Principi. Una descrizione che si limita solo all’ultimo quadrimestre del calciatore tedesco. E racconta un giocatore sano, in forma e ancora voglioso di cimentarsi ad alti livelli. Perché sulla forza di Hummels non serve descrizione. Basta leggere il suo curriculum fatto di 5 Meisterschale, 3 coppe di Germania e un Mondiale. Tutte da protagonista. Con due sole maglie: Bayern Monaco e Borussia.

Questa estate il secondo addio, stavolta con la volontà di trovare una nuova casa. Lontano dalla Germania. La Roma si è fatta trovare pronta. Per lui un anno di contratto con opzione per il secondo a 2,5 milioni. Ieri l’ufficialità, giusto in tempo per inserire il suo nome nella lista Uefa. Un acquisto fortemente voluto da mister De Rossi, fondamentale nel convincere il calciatore a scegliere il progetto tecnico giallorosso. Per regalare esperienza al reparto arretrato e introdurre senza indugi il nuovo modulo.