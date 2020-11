La carica di Borja Mayoral: “Punta in alto che tutto arriva” – FOTO

Nella gara vinta ieri contro il Parma per 3 a 0, Borja Mayoral ha avuto il merito di sbloccare il risultato con la sua rete da vero centravanti, oltre ad offrire l’assist per il raddoppio di Mkhitaryan. Lo spagnolo è riuscito così a non far pesare l’assenza di Edin Dzeko. Il centravanti classe ’97, in prestito alla Roma dal Real Madrid, ha condiviso la sua gioia per la prestazione e per il gol, pubblicando una storia su Instagram e scrivendo: “Punta in alto che tutto arriva”. Di seguito, la storia originale: