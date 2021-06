Kumbulla: “Un sogno essere allenato da Mourinho. È stato facile scegliere la Roma”

Marash Kumbulla ha rilasciato un’intervista a Goal.com. Il difensore della Roma si è espresso circa diversi argomenti: dall’arrivo di Mourinho sulla panchina giallorossa, alla nazionale albanese passando per Paulo Fonseca. Queste le sue parole.

Sull’approdo di José Mourinho.

Non riesco ancora a crederci. È un sogno essere allenato da Mourinho e sarà un motivo in più per migliorare e crescere. Non ho ancora parlato con lui, ma so che lo farò quando arriverà a Roma e sarà un’esperienza incredibile. La cosa più importante che Mourinho porterà alla Roma è la mentalità vincente, ha vinto in tutte le squadre che ha allenato. Imparerò tanto, ma la cosa più importante è questa.

Sugli obiettivi della prossima stagione.

La cosa più importante è che a differenza di quest’anno la squadra li raggiunga e dunque sarà ancora più importante farlo l’anno venturo. A livello personale voglio giocare al mio massimo livello e aiutare la squadra.

Leggi anche: Mercato, piace Daka del Salisburgo

Su Paulo Fonseca.

Con Fonseca ho un buon rapporto, ovviamente avrei voluto giocare di più, ma quando sei in un’ottima squadra con giocatori di grande talento a volte è difficile trovare spazio. Comunque sono contento di com’è andata la mia stagione e ho un ottimo rapporto col mister, va tutto bene.

Su Cristiano Ronaldo.

Quando sei in campo non ti rendi conto che stai giocando contro di lui, poi quando vedi le immagini provi una sensazione strana ma bella, perché l’ho visto giocare quando ero giovane e ora posso affrontarlo.

Sulle diverse richieste prima di scegliere la Roma.

Ero lusingato perché tante squadre forti mi volevano, ma quando ho saputo che mi voleva la Roma è stata una decisione facile. Nel giro di poche ore avevo deciso di andarci ed ero felice. Fuori dal campo è stato un anno davvero difficile, all’inizio è stato uno shock perché per la prima volta vivevo da solo lontano da casa senza i miei genitori e la mia famiglia. Ma poi ho iniziato a sentirmi meglio e a sentirmi a casa, sia con la città che con le persone. Sono migliorato molto a livello personale ma anche in campo, Fonseca con nuove idee mi ha dato un nuovo stile di gioco e migliorato molto.

Leggi anche: Il giro di Edin aspettando la Roma

Su Smalling.

Cerco di parlare inglese perché non parla molto bene l’italiano: mi ha dimostrato di essere un giocatore di grande esperienza che ha giocato per tante squadre di alto livello e da lui ho imparato tanto. L’ho guardato e ho imparato dai suoi gesti tecnici e dalle sue parole dentro e fuori dal campo.

Sulla gara di domani contro il Galles.

Sono molto emozionato, il Galles ha molti giocatori di talento ed è una partita che aiuterà l’Albania a crescere. Bale? Sono pronto di affrontarlo. È un giocatore di grande talento e sono molto orgoglioso di giocare contro di lui, cercherò di fare del mio meglio. Sono sempre molto entusiasta di giocare contro grandi campioni perché mi aiuta ad accumulare più esperienza.