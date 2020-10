Kumbulla si esalta: “Vittoria di carattere, un altro salto avanti verso i nostri obiettivi!”- FOTO

Marash Kumbulla non è partito titolare nell’11 schierato da Paulo Fonseca nella partita di ieri, ma il il difensore ha sfruttato gli ultimi minuti per dare equilibrio alla gara. Il centrale è infatti subentrato al 33′ del secondo tempo per sostituire Ibanez ed ha festeggiato la vittoria coi compagni. Kumbulla ha voluto condividere sul suo profilo Instagram la sua felicità per la vittoria: “Grande Roma! Complimenti a tutti. Ieri abbiamo fatto una bella partita. Una vittoria di carattere e un altro salto avanti verso i nostri obiettivi. Daje team!“.