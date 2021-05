Kumbulla: “Quando sbagli coi campioni d’Italia la paghi. La mia stagione? Volevo fare di più”

Marash Kumbulla, difensore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta per 3-1 con l’Inter. Queste le sue parole:

KUMBULLA A ROMA TV

Risultato troppo pesante…

Nel secondo tempo abbiamo avuto un paio d’occasioni ma ci è mancato solo il gol. Quando sbagli con i campioni d’Italia le paghi. Questo risultato non lo volevamo ma cerchiamo di migliorare.

Vi aspettavate questa Inter?

Sapevamo che loro sono fortissimi nelle ripartenze con gli attaccanti. Potevamo fare sicuramente meglio però dobbiamo guardare gli errori e cercare di migliorare.

Che bilancio hai di questa stagione tua?

Volevo fare di più. Però essendo la mia prima esperienza fuori di casa in un club cosi grande, tutto sommato è stata positiva. Cerchiamo di finire al meglio la stagione.

Come attendete il derby?

Con ansia. Non vediamo l’ora di scendere in campo dopo l’andata dove abbiamo sbagliato. Vogliamo vincerlo anche per i tifosi che ci guarderanno da casa.