Kumbulla pubblica una foto della Curva Sud: “Non vedo l’ora” – FOTO

Marash Kumbulla è stato uno degli ultimi acquisti della Roma del mercato estivo. Il difensore ex Hellas si è subito integrato bene con i compagni e ha disputato un ottimo inizio di campionato, intervallato da un periodo di pausa causato dal Covid-19. Il giovane calciatore albanese non ha risentito della cifra sborsata di 13,5 milioni di euro più 3,5 di bonus dai giallorossi per averlo quest’estate battendo la concorrenza di altri club.

Il difensore, in questo periodo festivo, ha deciso di rispondere ad alcune domande da parte dei tifosi su Instagram.Tra le tante arrivate una ha riguardato i giallorossi e in particolare le sensazioni relative alla possibilità di giocare in uno stadio Olimpico pieno. La risposta del difensore è arrivata postando una foto della Curva Sud con la scritta: “Non vedo l’ora”