Kumbulla: “Più uniti che mai, come la squadra che siamo. Staserà il mio cuore sarà lì con voi. Daje Roma” – FOTO

Lontano fisicamente, ma non idealmente. Nonostante l’infortunio al menisco che gli impedisce di prendere parte alla sfida con l’Ajax, Marush Kumbulla ha voluto caricare i compagni. Il difensore albanese della Roma ha pubblicato un post su Instagram per incitare i compagni, impegnati alle 21 nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Questo il testo del messaggio: “Più uniti che mai, come la squadra che siamo sempre stati. Stasera il mio cuore sarà lì con voi ragazzi. In bocca al lupo a tutti! Daje Roma”