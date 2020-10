Kumbulla: “Le palle che arrivano dentro l’area sono interessanti e belle. Ho fatto un errore che potevo evitare”

Marash Kumbulla, difensore della Roma, è stato intervistato durante il post-partita di Milan-Roma 3-3. Queste le sue parole:

KUMBULLA A SKY SPORT

Ci stai prendendo gusto a segnare?

Le palle che arrivano dentro l’area sono interessanti e belle, diventa più facile per noi segnare.

A che punto è il tuo processo di crescita? Cosa vedi sul tuo orizzonte?

Penso che posso migliorare di molto in tutto. Ho fatto un errore che potevo evitare, per fortuna poi ho segnato rimediando in qualche modo. Grazie ai compagni mi sto adattando in fretta qui.

Ce l’hai sempre avuto il senso del gol o lo stai scoprendo adesso?

Ho sempre fatto il centrale in difesa, ma ho sempre avuto il vizio del gol. Negli ultimi anni ho fatto un po’ di fatica, ma ho sempre avuto questa qualità.

Com’è cambiata la tua vita? Un anno fa non eri titolare nell’Hellas Verona, ci racconti questi dodici mesi?

La mia vita ha preso un’accelerazione evidente. Questo è stato merito sicuramente del Verona e di Juric che mi ha dato fiducia. Nell’ultimo anno sono migliorato tantissimo, ora sono qui alla Roma e spero di aiutare la squadra per fare il meglio possibile.

Sei andato fiducioso sul secondo palo sperando nell’errore di Ibrahimovic…

Sì, spesso quando la palla arriva sul primo palo, succede che qualcuno la spizza e va sul secondo e io ho pensato così, c’ho creduto e sono riuscito a fare gol.