Marash Kumbulla ha scelto anche il suo numero di maglia. Vecchi ricordi per i tifosi della Roma che vedranno il numero 24 sulle spalle di un altro giocatore che non sia Alessandro Florenzi. E’ quella la scelta del dirensore albanese che ha approfittato della partenza del terzino, direzione PSG, per continuare la sua tradizione: anche al Verona ha vestito la 24.