Kumbulla fa visita allo Spallanzani: “Roma è più di una squadra, vogliamo dare una mano a medici e cittadini” – VIDEO

Marash Kumbulla è stato coinvolto in una iniziativa benefica all’ospedale Spallanzani ed ha parlato ai media giallorossi. Queste la parole rilasciate dal giovane centrale:

Sull’iniziativa.

Per me essere qui è importante perché è un simbolo, diamo una mano a delle persone che stanno facendo di tutto e di più per cercare di salvare delle vite. Abbiamo avuto tutti un anno difficile, però ci sono delle persone che hanno lavorato molto di più di quello che in realtà dovrebbero fare lavorando 12-14 ore al giorno. Siamo qui per dare una mano, per un gesto verso i collaboratori, verso i medici, infermieri. Verso tutti

Su Roma.

Mi sono accorto che Roma non è solo una squadra ma è una città. Una cosa unica e questo gesto è per tutti i romani e per la città intera. Per i medici, per gli infermieri e per i dottori che stanno facendo un lavoro incredibile