Kumbulla, esordio contro l’ex squadra. Under al Leicester

La Repubblica (F.Ferrazza) – Dopo essersi assicurata il ventenne Marash Kumbulla, la Roma vuole un altro centrale, di maggior esperienza, da mettere a disposizione di Fonseca entro la fine del mercato. Sempre che parta uno tra Juan Jesus e Fazio. La preferenza, inutile dirlo, è Chris Smalling, ma i rapporti con lo United vivono in altalena e la trattativa è diventata snervante. Per questo, dopo aver tesserato il giovane albanese, preso dal Verona per un totale di 30 milioni, tengono in caldo Armando Izzo del Torino. Il manager di Izzo, Raiola, lavora sulla trattativa, impegnato a trovare una sistemazione per un altro suo assistito giallorosso, Kluivert. A Trigoria è stato offerto anche Godin, trentaquattrenne in uscita dall’Inter, e che sembrava vicinissimo al Cagliari. Per il momento però la Roma non sembra troppo interessata. Per quanto riguarda il terzino destro, i giallorossi stanno pensando di prendere in prestito, con diritto di riscatto, De Sciglio, che prenderebbe il posto di Zappacosta e Karsdorp, in uscita. Chi ha svuotato l’armadietto, dopo tre stagioni nella Capitale, è Under. Il turco dovrebbe volare oggi in Inghilterra per fare le visite mediche per il Leicester. Operazione da 3 milioni subito, per il prestito oneroso, più 25 per l’obbligo di riscatto che scatterebbe al raggiungimento di un certo numero di presenze. Nel frattempo Fonseca potrebbe convocare subito Kumbulla, che, per la prima di campionato di sabato sera a Verona, sarebbe a disposizione del tecnico.