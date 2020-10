Kumbulla: “Ero felicissimo per il debutto, nello scegliere Roma non ho esitato. Pedro? Ha un’esperienza incredibile” – VIDEO

È il giorno di presentazione di Marash Kumbulla, neo acquisto della Roma che si è unito alla squadra di Paulo Fonseca per rafforzare il reparto difensivo. Queste le parole del difensore in conferenza stampa:

Zubiria: “Buongiorno. Siamo qui per presentare Kumbulla, anche se non c’è bisogno di presentazioni. Domenica ha fatto una grande partita, siamo orgogliosi e fiduciosi che farà una buona carriera. Era uno dei nostri obiettivi, siamo contenti di averlo raggiunto”

A Kumbulla: linea difensiva giovane, è una responsabilità o una motivazione?

Per me è una motivazione in più. Siamo giovani, ma abbiamo dimostrato di essere coesi e concentrati, è anche un motivo in più per il futuro, essendo giovani possiamo migliorare. Senza dimenticare che ci sono anche altri.

A Kumbulla: Pedro ha parlato della Champions League come obiettivo minimo…

Pedro è un giocatore internazionale con un’esperienza incredibile, le sue parole ci spronano a fare di più per migliorare e arrivare il più in alto possibile.

A Kumbulla: quanto siete preoccupati della crescita del numero dei positivi?

Ne parliamo, ma sono fiducioso delle misure che stiamo prendendo a Trigoria. Non siamo preoccupati.

A Kumbulla: quanto sarebbe importante avere Smalling come compagno?

Ha una carriera piena di vittorie e successi. Penso solo ai miei compagni che ho ora, per migliorare la nostra coesione.

A Kumbulla: cosa hai pensato quando hai saputo di andare alla Roma?

Ero molto emozionato, è stata una cosa velocissima. Non ho esitato, ovviamente per la società, per la città e per i tifosi. È stato facile scegliere. Lasciare Verona è stato difficile, ma ho fatto un salto di qualità.

A Zubiria: cosa vi ha colpito di Kumbulla?

Ha fatto una stagione importante al Verona, ha dimostrato da domenica scorsa le sue caratteristiche, personalità, carattere. L’investimento è in linea con gli obiettivi della società.

A Kumbulla: quanto sei stato vicino alla Lazio e quanto sei felice di essere qui?

Si è parlato di tante società, ma quando mi ha chiamato la Roma non ho esitato, sono super-felice.

A Kumbulla: sei un destro che gioca centrosinistra, è la tua posizione preferita?

Posso giocare ovunque in difesa, ovunque il mister mi metta io gioco.

A Kumbulla: che differenze vedi tra Juric e Fonseca?

La differenza tra loro due è tattica. Con Juric si lavora a uomo, si marca a uomo. Con Fonseca è una difesa di reparto.

A Kumbulla: in cosa pensi di dover migliorare?

Secondo me in tutto e sempre, ma penso di poter migliorare nell’impostazione e sul piede debole.

A Kumbulla: hai avuto un esordio particolare, che sensazioni hai provato?

Ero felicissimo per il debutto, giocare contro la Juventus è stato emozionante. Però c’è anche un pizzico di rammarico, non siamo riusciti a prendere i tre punti, meritavamo di vincere.

🎙️ La conferenza stampa di presentazione di Marash Kumbulla https://t.co/pkvtEsisIp — AS Roma (@OfficialASRoma) October 1, 2020