Kumbulla: “Destra, sinistra o centro: mi basta giocare”

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Il battesimo è stato di fuoco contro la Juventus, ma Kumbulla se l’è cavata bene. Il suo arrivo alla Roma è stata una sorpresa per molti, ma lui non ha avuto dubbi: “E’ stata una trattativa molto rapida. Quando la Roma ha chiamato non ho esitato: per società, per la città e per i tifosi“. Presto farà coppia con Smalling: “Non lo scopro io, ha una carriera incredibile, ma per adesso penso soltanto a chi è qui“. Per quanto riguarda la sua posizione: “Posso giocare centrale o spostato a destra e sinistra“.