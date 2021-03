Kumbulla al posto di Fazio in difesa. Smalling torna in panchina dopo un mese

Corriere della Sera (L.Valdiserri) – Turnover ragionato per la Roma che scenderà in campo per la terza volta in sette giorni e a breve ci sarà un’altra partita di campionato. Poi sarà il turno dell’Europa League con lo Shakhtar. Fonseca sa che il momento è delicato e potrebbe limitarsi a tre cambi: Kumbulla in difesa per Fazio, Diawara per dare fiato a Villar e uno tra Pedro ed El Shaarawy per Pellegrini. L’emergenza in difesa va pian piano rientrando visto che torna a disposizione anche Smalling: “Sarà convocato ma non è nella condizione di giocare 90 minuti“, ha detto Fonseca. La sua ultima apparizione è il 31 gennaio contro il Verona. In questo campionato è stato tormentato dagli infortuni ed ha giocato soltanto 12 partite di cui 10 da titolare.