Kumbulla, a rischio lo sprint finale: possibile lesione al menisco

Corriere dello Sport (R.Maida) – Nella settimana che dovrebbe restituire a Fonseca i capitelli Smalling, Veretout e Mkhitaryan, la Roma perde Kumbulla. L’entità dell’infortunio verrò valutata domattina, ma il ct Reja lo ha mandato subito a casa. Dai primi colloqui sembra che l’incidente non sia stato drammatico. Il crociato non c’entra. Potrebbe però essere interessato il menisco esterno che è più delicato rispetto a quello interno. Se gli esami dovessero evidenziare una lesione significativa, sarebbe necessario un intervento con due mesi di stop. Arriverà questa sera a Fiumicino e la risonanza di domani a Villa Stuart chiarirà i dubbi.

Contro il Sassuolo sarebbe stato molto importante visto che non ci sarà Ibanez per squalifica. Probabile che Fonseca rilanci Smalling le cui condizioni sono molto migliorate, con Cristante e Mancini a completare il terzetto. Lo stesso centrocampista andrà gestito in vista della doppia sfida all’Ajax. Amsterdam è l’obiettivo anche di Mkhitaryan che è fermo dall’11 marzo per una lesione al polpaccio. La speranza di Fonseca è che 4 settimane di stop siano sufficienti, ma giocherà soltanto se non ci saranno pericoli di ricadute.