Kumbulla a Milanese: “Complimenti per il tuo primo gol” – FOTO

La nota più lieta ieri sera per la Roma è sicuramente arrivata dalla prestazione di Tommaso Milanese. Il giovane ha mostrato grande personalità e intraprendenza andando anche al gol con un tiro preciso che si è insaccato all’angolino. E’ stata la sua prima rete tra i professionisti all’esordio da titolare. Tutti i compagni sono andati ad abbracciarlo per far partire una bella festa e tra questi c’era anche Marash Kumbulla. Lo stesso difensore, sul proprio profilo Instagram, si è complimentato col centrocampista per il gol.