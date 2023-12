Salvatore Malfitano ,de La Gazzetta dello Sport, ha intervistato Krol l’ex giocatore, tra le altre, del Napoli, chiedendogli un parere sull’ennesima sfida tra la Roma di Mourinho e il Feyenoord di Slot. Ecco le sue parole:

Krol, chi può dirsi più felice di ritrovarsi tra Roma e Feyenoord?

“La Roma deve essere più preoccupata. Il gioco di Slot è riconosciuto a livello internazionale, anche se spesso questa bellezza non si converte in risultati“.

Qual è il suo punto di forza?

“La capacità di esprimersi di squadra è sicuramente il più importante, specialmente perché la qualità non cambia in trasferta. Poi c’è un ottimo centravanti come Gimenez che sa essere pericoloso anche se per un’ora non tocca palla. Stengs è da tenere d’occhio”.

Su cosa dovrà puntare Mourinho?

“Kokcu non è stato sostituito a dovere. Si sente la sua mancanza in regia. La fase difensiva è carente, con tante amnesie“.