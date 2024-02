Dopo la vittoria allo stadio Olimpico per 3-2 contro il Torino, Kristensen ha rilasciato alcune doc nel post partita ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:

“Ci siamo trovati bene perché è un sistema che conosciamo. Permette di esaltare anche le individualità e si è visto anche stasera con Paulo Dybala”.



Cosa è cambiato con De Rossi in panchina?

“Ha portato personalità, cose nuove, la sua energia e la sua conoscenza della Roma”.

L’obiettivo principale della Roma?

“Quando si è in un grande club non può precludere nessun obiettivo. Proveremo ad arrivare in fondo in Europa League e qualificarci per la Champions League”.