Non capita tutti i giorni di finire a cena in compagnia di un calciatore dei rivali cittadini, in questo caso della Lazio. Questo, quanto accaduto nella serata di ieri quando i due nuovi arrivati danesi Kristensen (Roma) e Isaksen (Lazio) si sono ritrovati a tavola, come riportato da La Gazzetta dello Sport. La coppia scandinava ha passato la serata nel quartiere Testaccio per cercare di ambientarsi al meglio nella città eterna. Alla cena erano presenti entrambe le fidanzate. Un’occasione per i due, di esplorare le bellezze della città eterna prima dell’inizio ormai imminente della nuova stagione.