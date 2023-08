Stando a quanto riportato da L’Equipe, il Rennes continua a insistere per Nemanja Matic. La dirigenza francese lascerebbe trasparire sicurezza nella riuscita per la trattativa con il centrocampista serbo, ex Manchester United e Benfica. Ma la Roma non intende perdere a zero il proprio numero 8 e chiede almeno 5 milioni per il cartellino. I contatti tra i due club sarebbero stati avviati.