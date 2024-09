Il neo acquisto della Roma, Kone, ha parlato in conferenza stampa per la presentazione ufficiale. Queste le dichiarazioni del francese: “È un grande orgoglio essere stato convocato per una partita di Serie A e aver debuttato. E’ un sogno che contavo di realizzare nel breve periodo. Il trasferimento alla Roma mi permette di avere più ambizioni. Ho parlato con l’allenatore, il progetto mi ha convinto, non vedo l’ora giocare nella Roma. È stata molto rapida. È successo tutto velocemente. So che sono a un punto di una svolta nella mia carriera. Sono nella nazionale francese, gioco nella Roma, sta a me dimostrare che posso restare a questi livelli”.