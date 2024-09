La Gazzetta dello Sport – Daniele De Rossi ha rinnovato l’attacco con Artem Dovbyk al posto di Romelu Lukaku, e le punte fanno sempre sognare, soprattutto in estate. Ma l’arrivo di Manu Koné, ventitreenne francese ora inserito anche in nazionale, può colmare quel vuoto a centrocampo che un esperto del settore come DDR aveva individuato. L’ex Gladbach può portare recuperi, corse e allunghi in avanti coprendo quasi per intero il campo.