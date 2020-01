Kolarov rinnova: sarà Roma a vita. In campo fino al 2021, poi sarà dirigente

Kolarov ha rinnovato con la Roma fino al 2021. Il serbo prenderà lo stesso ingaggio che percepiva con il vecchio accordo: 2 milioni netti, 3.7 lordi. Fonseca ha già fatto sapere che quando il terzino smetterà di giocare, lo vorrà nel suo staff tecnico. Ieri Kolarov ha parlato ai canali ufficiali del club anche della sconfitta contro il Torino: “Sicuramente non è il modo in cui volevamo iniziare il nuovo anno. Volevamo vincere la partita e non siamo riusciti a farlo. C’è un grande rammarico perché era una partita che doveva vincere per qualità e tutto ma il Torino si è difeso bene” . Lo riporta Il Corriere dello Sport.