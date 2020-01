Dopo i tanti rinnovi messi in cascina quest’estate, ieri è arrivato anche quello di Aleksandar Kolarov fino al 2021. Arriverà quindi a 4 anni totali l’esperienza del serbo sulla sponda giallorossa della Capitale. Uno dei pochi acquisti azzeccati dell’era Monchi che lo pagò appena 5 milioni. Queste le parole dell’ex Manchester City sull’ultima partita: “Sicuramente non è il modo in cui volevamo iniziare il nuovo anno. Volevamo vincere la partita e non siamo riusciti a farlo. C’è un grande rammarico perché era una partita che doveva vincere per qualità e tutto ma il Torino si è difeso bene. Non possiamo usare la scusa che la palla non voleva entrare“. Lo riporta Il Tempo.