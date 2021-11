Knutsen: “La Roma ci ha dato parecchi problemi, ma siamo soddisfatti. Mourinho ci ha fatto i complimenti”

Kjetil Knutsen, allenatore del Bodo/Glimt, è stato intervistato durante il post-partita di Roma-Bodo 2-2. Queste le sue parole

KNUTSEN IN CONFERENZA STAMPA

Contento della partita?

Siamo venuti a giocare al Colosseo, avremmo voluto farlo meglio, la Roma ci ha dato parecchi problemi, ma siamo soddisfatti della prestazione.

Dopo questa partita potete pensare a vincere il girone?

Un punto in una gara simile è importante, ma abbiamo altre partite davanti e vedremo come gestire per fare del nostro meglio.

Mourinho ha parlato di due tiri e due gol…

Non la penso così, è stata una partita diversa rispetto all’andata, però la squadra ha dato il massimo e siamo contenti del risultato.

Rispetto all’ultima gara di campionato ci sono stati dei cambi…

Abbiamo giocatori con qualità diverse, il gruppo è compatto e ci riesce bene adattarci.

Sulle reazioni delle due panchine…

È una questione personale. Ogni allenatore è una storia a sé, io ero concentrato solamente sul gioco.

Cosa vi siete detti con Mourinho?

Ci ha fatto i complimenti.

Considerazioni su Solbakken e Botheim?

Hanno un ottimo feeling col calcio, spero continuino a segnare.

Sui tifosi che sono venuti fino a Roma…

Sono fantastici, hanno giocato un ruolo fondamentale nei risultati della squadra.