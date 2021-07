Kluivert saluta il Lipsia: “È ora di iniziare una nuova fase del mio percorso” – VIDEO

Justin Kluivert è ad un passo dal trasferimento al Nizza a titolo definitivo. L’esterno giallorosso, rientrato dal prestito dal Lipsia, attende che la Roma finalizzi la sua cessione per poter iniziare una nuova avventura in Ligue 1. L’attaccante intanto ha voluto salutare calorosamente il club tedesco prima di partire per la Francia attraverso un post su Instagram con le sue migliori giocate con la formazione tedesca. Questa la sua didascalia: “Un grande grazie Lipsia, ora è il momento di iniziare la prossima fase del mio viaggio, ma una cosa è sicura: vi sono grato per tutto. Grazie”.