Kjaer: “Peccato non aver vinto questa partita. Dobbiamo ancora migliorare e lavorare, ma con le vittorie la squadra cresce”

Simon Kjaer, difensore del Milan, è stato intervistato durante il post-partita di Milan-Roma 3-3. Queste le sue parole:

KJAER A SKY SPORT

Senti la responsabilità di una squadra da far crescere?

Sì, penso che per questo mi hanno portato qui, per dare la mia esperienza, dare una mano ai miei compagni. Stiamo migliorando partita dopo partita, come una grande squadra. Peccato non aver vinto questa partita.

Qual è la più grande differenza tra il Milan che hai trovato e questo Milan?

La fiducia, questo conta tanto nel calcio. Quando vinci le partite la fiducia aumenta. Dobbiamo ancora migliorare e lavorare, ma con le vittorie la squadra cresce. Anche il mister ha fatto un gran lavoro, alzando sempre gli obiettivi.

Vi diverte giocare in questo Milan?

Sì, il giorno che non mi diverto smetto di giocare a calcio. Ho cominciato da piccolo con questo obiettivo. Sognavo di giocare qui al Milan, San Siro è sempre San Siro, certo senza tifosi è diverso, ma è sempre bello.

Vi sentite una grande squadra?

Stiamo crescendo in questo, ma è anche importante ricordare dove siamo stati poco tempo fa. Ora tutti parlano di noi, ma basta poco per tornare indietro. Dobbiamo tenere i piedi per terra. Purtroppo stasera abbiamo pareggiato, domattina c’è da lavorare e preparare la prossima partita. Da fuori credo si veda che il gruppo è unito, questo è fondamentale.