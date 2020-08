Karsdorp resta a Roma in ansia per il piccolo Kylian: che affetto dai giallorossi

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Nella giornata di ieri Rick Karsdorp si è allenato a Trigoria insieme agli altri giallorossi in ritorno dai rispettivi prestiti. Ma l’olandese è rimasto nella Capitale anche per motivi più seri: il figlio Kylian da giorni è in un lettino d’ospedale al Bambin Gesù. Il peggio è passato e infatti la moglie Astrid ha ripreso a pubblicare foto del figlio via social. La Roma ben conscia di questo problema ha aiutato l’ex Feyenoord in tutti i modi, facendo muro intorno al suo tesserato. Ha ancora due anni di contratto col club capitolino e nonostante questo il suo futuro sembra lontano da Trigoria.