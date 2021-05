Karsdorp pronto anche per Mou

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Dopo essere stato incluso nella lista allargata della nazionale olandese per gli Europei, Rick Karsdorp è stato escluso da quella definitiva e allora ha preso il primo aereo e via, direzione Caraibi. Un anno fa la Roma, e soprattutto Paulo Fonseca, ha ricominciato a credere in lui. Settimana dopo settimana, allenamento dopo allenamento, l’olandese è diventato un punto fermo della squadra. Il suo anno è stato ampiamente positivo. Pur con qualche sbavatura, soprattutto a livello difensivo, Karsdorp è stato una certezza nella Roma. Ha giocato 45 partite, segnando un gol, in campionato da ottobre è rimasto in panchina solo contro il Parma e, sempre da ottobre, non ha più avuto un problema fisico.