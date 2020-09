Karsdorp out, a destra c’è Santon

Corriere dello Sport (M. Filacchione) – Freschezza dietro, esperienza davanti. Radicati canoni anacronistici suggerirebbero il contrario ma la Roma segue in questi periodi logiche non convenzionali. Contro la Juventus intanto Fonseca è in piena emergenza esterni: se a sinistra sicuramente giocherà Spinazzola, che in questo inizio di campionato è sembrato straripante, il vero problema è a destra. I problemi di Karsdorp accusati al Bentegodi sono più seri del previsto e darà forfait. Peres è ancora alle prese con gli strascichi del Covid e quindi molto probabimente giocherà Santon.