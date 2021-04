Karsdorp: “Mi aspetto che l’Ajax sia offensiva. Giocare in casa è un vantaggio”

Rick Karsdorp, terzino della Roma, ha parlato alla viglia della sfida di Europa League contro l’Ajax. Queste le sue parole a Sky Sport e a Roma TV:

Il match?

Di sicuro giocheranno un match diverso dall’andata, sono costretti perché hanno perso 2-1 in casa. Mi aspetto un Ajax che pressi a tutto campo, che vuole fare possesso palla.

Fonseca ha detto che hai disputato una grande stagione, sei d’accordo?

No, deve aspettare la prossima (ride ndr). Negli ultimi anni ho giocato poco, la storia la conoscono tutti. Quest’anno finalmente sto giocando, mi sento bene ma posso fare meglio.

Cosa significa essere l’unica italiana rimasta in Europa?

È una bella cosa sicuramente, ci rende orgogliosi, solo che in campionato non siamo dove vorremmo essere. In Europa però si e domani non vediamo l’ora di giocare e speriamo di vincere.

Il match di domani?

Ogni partita è diversa, le squadre in campo saranno diverse. Giocare in casa è un bel vantaggio, la questione è semplice: dobbiamo vincere e basta.

Che Ajax ti aspetti?

Mi aspetto un Ajax offensivo, presseranno molto.

Ti è dispiaciuto non giocare all’andata?

Non mi dispiace di non aver giocato all’andata, abbiamo vinto e quindi va bene così. Giocare contro l’Ajax per me è sempre una bella sfida.