Karsdorp in ansia per il piccolo Kylian, ma quanto affetto dal club giallorosso

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Anche se dal punto di vista calcistico Rick Karsdorp non è ancora riuscito a lasciare il segno, la Capitale avrà sempre un posto speciale nel cuore dell’olandese. Qui, un anno fa, è nato il primogenito del terzino Kylian ed il piccolo attualmente è in cura al Bambino Gesù. Sulle sue condizioni c’è il massimo riserbo, ma sembra che fortunatamente le cose vadano meglio. La Roma da parte sua sta offrendo il massimo supporto a Karsdorp, che una volta superata questa parentesi complicata, studierà proprio insieme alla società il suo futuro. A 25 anni e diversi infortuni gravi alle spalle, l’ex Feyenoord ha voglia di dimostrare il suo valore. Per evitare una minusvalenza la Roma dovrebbe cederlo ad almeno 8 milioni di euro, ma a Trigoria sono disposti anche a lasciarlo partire nuovamente in prestito. Nella volontà del calciatore ci sarebbe anche l’ipotesi di giocarsi le sue carte in estate con Fonseca, che potrebbe tenerlo in considerazione visto il nuovo modulo, ma al momento la partenza sembra la via più percorribile.